«Боруссия» и «Штутгарт» сыграют в чемпионате Германии 8 февраля

«Боруссия» и «Штутгарт» сыграют в 21-м туре чемпионата Германии в субботу, 8 февраля. Матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) начнется в 17.30 по московскому времени.

Показа встречи в прямом эфире не планируется. Игру в записи можно смотреть на телеканале «Матч! Футбол 3». Начало трансляции — в 22.25 мск.

Ключевые события и результат игры «Боруссия» — «Штутгарт» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 21-й тур.

08 февраля 2025, 17:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)

После 20 туров «Боруссия» с 29 очками расположилась на 11-м месте турнирной таблицы, предыдущим соперником «шмелей» был «Хайденхайм» (2:1). У «Штутгарта» — 32 очка и пятая строчка в чемпионате, в прошлую субботу «швабы» уступили менхенгладбахской «Боруссии» (1:2).