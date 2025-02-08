«Вольфсбург» и «Байер» встретятся в 21-м туре бундеслиги в субботу, 8 февраля. Матч, который начнется в 17.30 по московскому времени, пройдет на «Фольксваген Арене» в Вольфсбурге (Германия).

Трансляция игры чемпионата Германии пройдет на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 17.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Вольфсбург» — «Байер» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 21-й тур.

08 февраля 2025, 17:30. Фольксваген Арена (Вольфсбург)

После 20 туров чемпионата Германии «Вольфсбург» набрал 29 очков и занимал 10-е место в турнирной таблице, в предыдущем матче «волки» сыграли вничью с «Айнтрахтом» (1:1). «Байер» с 45 очками шел вторым в турнирной таблице, в предыдущее воскресенье «фармацевты» обыграли «Хоффенхайм» (3:1).