21:26 11 декабря | ФУТБОЛ — Германия

"Байер" вырвал победу у "Шальке"

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В матче 14-го тура чемпионата Германии "Байер" в гостях обыграл "Шальке" со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий леверкузенского клуба Штефан Кисслинг.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

14-й тур

"Шальке" – "Байер" – 0:1 (0:0)

Гол: Кисслинг, 89.

"Шальке": Ферманн, Налду, Колашинац, Рахман Баба, Керер, Шупо-Мотинг, Коноплянка (Стамбули, 87), Майер (Бенталеб, 79), Гайс (Авдияй, 90+1), Горецка, Шепф.

"Байер": Лено, Емер Топрак (Драгович, 58), Та, Венделл, Хенрикс, Баумгартлингер (Юрченко, 46), Арангис (Хаферц, 46), Хакан Чалханоглу, Брандт, Кисслинг, Эрнандес.

Предупреждения: Майер, 13. Емер Топрак, 13. Баумгартлингер, 38. Рахман Баба, 81. Керер, 88. Хаферц, 90+3.

Удаление: Налду, 4.

Судья: Айтекин.

11 декабря. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena (Arena AufSchalke).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

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