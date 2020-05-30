«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски сделал дубль

«Бавария» выиграла у «Фортуны» (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль сделал Роберт Левандовски. Поляк повторил собственный рекорд результативности по количеству голов во всех матчах сезона — 43. Также отличились Бенжамен Павар и Альфонсо Дэйвис, а Матиас Йергенсен забил в свои ворота.

Команда установила новый рекорд результативности в бундеслиге. Мюнхенский клуб стал первым, который достиг отметки в 85 забитых мячей с 1-го по 29-й туры бундеслиги.

«Бавария» набрала 67 очков и лидирует в турнирной таблице. У идущей на втором месте дортмундской «Боруссии» 57 очков и матч в запасе. «Фортуна» на 16-м месте — 27 очков. В следующем туре «Фортуна» примет «Хоффенхайм», а «Бавария» на выезде сыграет с «Байером».

Чемпионат Германии. Бундеслига.

29-й тур.

«Бавария» — «Фортуна» — 5:0 (3:0)

Голы: Йергенсен, 15 — в свои ворота (1:0). Павар, 29 (2:0). Левандовски, 43 (3:0). Левандовски, 50 (4:0). Дэйвис, 52 (5:0).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Эрнандез (Кюизанс, 46), Павар (Одриосола, 62), Киммих, Мюллер (Зиркзе, 75), Гнабри (Батиста Майер, 78), Коман (Перишич, 62), Горецка, Дэйвис, Левандовски.

«Фортуна»: Кастенмайер, Йергенсен, Циммерманн (Циммер, 66), Гиссельманн, Хоффманн, Боджек, Моралес (Бериша, 57), Штегер (Соботтка, 57. Пледль, 73), Томми (Зуттнер, 67), Кенан Караман, Скрцибски.

Предупреждения: Кенан Караман, 26. Зуттнер, 90.

Судья: Хартманн.

30 мая. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

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