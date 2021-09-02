В «Баварии» считают, что Холанн в ближайшее время покинет бундеслигу
Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн в скором времени покинет чемпионат Германии.
«Холанн — ключевая фигура в бундеслиге, я думаю, он не задержится надолго в Германии. Ему будет сложно здесь находиться. Думаю, он уедет за границу», — цитирует Румменигге Bild.
Сообщалось, что общая сумма, требуемая для трансфера Холанна, составила бы 580 миллионов евро при контракте на 5 лет.
Холанн выступает в «Боруссии» с января 2020 года. В сезоне-2020/21 норвежец провел 41 матч за команду, на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 130 миллионов евро.
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