«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Кельном»
«Айнтрахт» в домашнем матче 28-го тура Бундеслиги сыграл вничью с «Кельном» — 2:2.
В составе хозяев отличились Жонатан Буркардт и Арно Калимуэндо. У гостей голы забили Якуб Каминьский и Алессио Кастро-Монтес.
«Айнтрахт» с 39 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице, «Кельн» с 27 баллами — на 15-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|00:00
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|00:00
|Аугсбург – Шальке
|- : -
|29.08
|00:00
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|29.08
|00:00
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|00:00
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|00:00
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|29.08
|00:00
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|00:00
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|00:00
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
Новости