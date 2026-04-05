Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

5 апреля, 20:36

«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Кельном»

Анастасия Пилипенко

«Айнтрахт» в домашнем матче 28-го тура Бундеслиги сыграл вничью с «Кельном» — 2:2.

В составе хозяев отличились Жонатан Буркардт и Арно Калимуэндо. У гостей голы забили Якуб Каминьский и Алессио Кастро-Монтес.

«Айнтрахт» с 39 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице, «Кельн» с 27 баллами — на 15-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 28-й тур.
05 апреля, 18:30. Дойче Банк Парк (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:2
Кельн

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Кельн
Читайте также
Кейн — лучший форвард в истории Англии. У него преимущество перед любой легендой
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
Пригласивший Путина на свадьбу журналист из Екатеринбурга обвенчался
«Локомотив» победил «Спартак» в товарищеском матче на «РЖД Арене»
Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака
Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей» из-за миграционного кризиса
Популярное видео
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Штутгарт»

Нападающий «Униона» Берк вышел на второе место по скорости забега в Бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.08 00:00 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 00:00 Аугсбург – Шальке - : -
29.08 00:00 Боруссия Д – Гамбург - : -
29.08 00:00 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 00:00 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 00:00 Фрайбург – Вердер - : -
29.08 00:00 Майнц – Падерборн - : -
29.08 00:00 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 00:00 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
Все результаты / календарь

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости