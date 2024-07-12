Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 12:48

Жирков: «В ретроматчах мало шоу? Мы хотим играть в атаку»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков поделился мнением о ретроматче против сборной Белоруссии.

— К ретроматчам всегда большой интерес, но игры очень серьезные, на результат. Мало шоу. Почему так?

— Мы хотим играть в атаку, — приводит слова Жиркова «РБ Спорт». — Но когда доходим до штрафной, нет последней передачи, останавливаемся. Мне кажется, надо лишний раз бить по воротам, чем катать так.

Сборная России в ретро-матче обыграла в серии пенальти Белоруссию. Встреча прошла 7 июля в Минске в рамкаха Лиги легенд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zhirkov-v-retro-matchah-malo-shou-my-hotim-igrat-v-ataku/
Юрий Жирков
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Биография Екатерины Варнавы: от КВН до секс-символа российского ТВ
Ванда Нара бросила Икарди после 10 лет брака
СМИ рассказали о подготовке ЕС к торговой войне с Китаем
«Никто не захочет короновать «Зенит» в начале сезона». Андрей Аршавин — о трансферах в Петербурге и конкуренции со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром»
СМИ сообщили о ходатайстве на участие в СВО осужденного генерала Росгвардии
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Спартак»: время начала товарищеского матча и как смотреть трансляцию игры

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости