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Сегодня, 16:35

«Динамо» и «Спартак» объявили стартовые составы на товарищеский матч

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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на товарищеский матч.

Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Динамо»: Лунев, Даса, Майсторович, Фернандес, Лаксальт, Фомин, Кутицкий, Бителло, Гладышев, Нгамале, Тюкавин.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Медина, Бонгонда, Соболев.

В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» заняло третье место в таблице, а «Спартак» — пятое.

Товарищеские матчи. Клубы.
12 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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