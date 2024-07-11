«Динамо» и «Спартак» проведут товарищескую игру в пятницу, 12 июля. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире трансляцию столичного дерби покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 17.15 мск. Также смотреть матч можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат России сезона-2024/2025 стартует в субботу, 20 июля. Бело-голубые начнут сезон с домашней игры против «Факела» (20 июля в 20:00 мск). В 1-м туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде против «Оренбурга» (21 июля в 17:30 мск).