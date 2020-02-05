Новичок «Спартака» Александр Соболев, дебютировавший в составе красно-белых в стартовом составе в матче второго тура Кубка Париматч Премьер против «Локомотива», после первого тайма встречи отметил, что во втором тайме его ждать не стоит.

— Тяжелая игра, — сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер» во время перерыва. — Мы под нагрузками, все равно тяжело, нет легкости в ногах. Нужно играть и исправлять ситуацию на поле. Мой план на игру? Цепляться, стараться сохранять мяч, бить по воротам при подачах в штрафную. Единственный момент? Пробил, просто мяч не лег хорошо на ногу, не попал по мячу. Мы сегодня играем по тайму, не стоит ждать меня на поле во второй половине встречи.

После первого тайма «Спартак» уступает железнодорожникам 0:1.