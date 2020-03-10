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Матчи сборной Польши могут пройти без зрителей из-за коронавируса

14:15
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Власти Польши отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса, сообщает Twitter издания «Новая Польша». Это может сказаться на проведении товарищеских матчей сборной страны.

Сообщается, что матчи сборной Польши с Финляндией (27 марта во Вроцлаве) и Украиной (31 марта в Хожуве) могут пройти без зрителей. Также из-за карантина в Италии может возникнуть проблема с вызовом игроков, которые выступают в итальянской серии А.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом был приостановлен чемпионат Италии. В Польше уже зарегистрировано 17 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в следующих городах: Рацибуж, Краков, Зелена Гура, Щецин, Оструда, Вроцлав, Варшава и Познань. Баскетбольный клуб «Зелена-Гура» выступает в Единой лиге ВТБ.

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