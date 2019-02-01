"Ахмат" проиграл "Лудогорцу" в товарищеском матче (3:4). Голами в составе грозненского клуба отметились нападающий Беким Балай, а также полузащитники Раванелли и Бернард Бериша.

"Ахмат" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 очка после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Лудогорец" - "Ахмат" - 4:3 (4:1)

Голы: Анисе, 12 (1:0). Балай, 17 (1:1). Натанаэл, 22 (2:1). Янков, 32 (3:1). Бакалов, 41 (4:1). Раванелли, 59 - с пенальти (4:2). Бериша, 88 (4:3).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Плиев, Иванов, Швец (Бериша, 46), Раванелли, Исмаэл, Садулаев, Шиманьски, Балай (Мбенг, 46).

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