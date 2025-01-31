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«Для Сафонова уход Доннаруммы не гарантия места в основе». Какие перспективы у российского вратаря в «ПСЖ»

В Италии оценили будущее Сафонова в «ПСЖ»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
Интервью с итальянским комментатором.

Массимо Марианелла — один из топовых комментаторов итальянского канала Sky Sport, который регулярно работает на матчах Лиги чемпионов. Недавно в этом турнире он отработал яркую встречу «ПСЖ» — «Манчестер Сити» (3:2) и в беседе с «СЭ» поделился своим мнением о дуэли Доннаруммы и Сафонова, а также о парижских перспективах Хвичи Кварацхелии.

Сафонова явно не рассматривают в роли третьего вратаря

— В последнее время в Италии нередко говорят о том, что Джанлуиджи Доннарумма может скоро уехать в «Интер». Вы верите в это?

— То, что «Интер» рассматривает варианты усиления вратарской позиции, не является секретом для моих коллег, которые занимаются инсайдами. И фамилия Доннаруммы на этом фоне действительно то и дело проскакивает в нашей прессе. При этом руководство «Интера» отрицает факт каких-то переговоров на тему нового вратаря, а сам Джанлуиджи только что сменил жилье в Париже: переехал в дом, где одно время жил Лео Месси. Жена Доннаруммы говорит, что ей все нравится во Франции, ну а сам игрок в интервью уходит от вопросов о своем будущем.

Однако его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2026 года. Значит, до конца нынешнего сезона должна появиться ясность. Сторонам придется определиться: продлевать сотрудничество или нет. Пока клуб не делал Доннарумме предложения о продлении контракта: у меня такое впечатление, что хозяева «ПСЖ» ждут того, как дальше пойдут дела в Лиге чемпионов. С победой в чемпионате Франции ведь изначально все понятно, и на это хозяева клуба особо не оглядываются. Лакмусовая бумажка для них — только Лига чемпионов. Кто будет тренировать клуб в будущем сезоне и кто останется в команде, зависит от итогов европейского сезона.

Матвей Сафонов и&nbsp;Джанлуиджи Доннарумма. «Почему бы Сафонову не конкурировать с Доннаруммой?» Итальянский журналист — о наших легионерах

— Если Доннарумма продлит контракт с «ПСЖ», это будет означать, что Матвею Сафонову можно подумать об уходе в аренду?

— Не будем торопить события. Пока Луиса Энрике устраивает, что существует конкуренция между россиянином и итальянцем. Если его команда и дальше будет играть так, как на прошлой неделе против «Манчестер Сити», то шансы остаться на будущий сезон у этого тренера будут высокими. А вместе с ними возрастут и шансы на продление нынешней вратарской дуэли.

— Если Доннарумма уйдет этим летом, Сафонов автоматически станет первым номером?

— Раз Сафонова покупали за такие серьезные деньги, то его явно не рассматривают в роли третьего голкипера. Матвей должен претендовать на место в стартовом составе, что он и делает. Ну а если Доннарумма уйдет, то «ПСЖ» возьмет другого вратаря. И вот тут надо понимать, на кого падет выбор. Например, в «Лилле» сейчас есть 23-летний голкипер сборной Франции Люка Шевалье. С учетом финансовых проблем «Лилля» можно предположить, что клубу придется расстаться с дорогим активом. Чем не кандидатура для «ПСЖ»? Если придет Шевалье, Сафонову придется конкурировать уже с ним. В таком престижном, амбициозном и богатом клубе, как нынешний «ПСЖ», стать первым номером по умолчанию у Сафонова в любом случае не получится. Надо все время быть готовым на 100, а то и больше процентов, чтобы использовать даже минимальный шанс. Ну а дальше время покажет. В конце концов, и аренда в другой клуб из Франции или другого чемпионата из топ-5 не самый плохой вариант.

Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия (в центре) в матче против «Реймса».
Фото Global Look Press

Хвича и Барколя могут играть вместе

— Что вы скажете про переход в «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии?

— Жаль, что серия А потеряла такого яркого игрока, но тягаться по зарплате с «ПСЖ» неаполитанцам сейчас не по силам. Квара был настроен на уход, а какой смысл держать в команде немотивированного футболиста, если за него можно выручить такие солидные деньги? Думаю, что в сложившейся ситуации «Наполи» поступил правильно. А то, что на фоне расставания с Хвичей команда Антонио Конте выиграла два подряд сложнейших матча (против «Аталанты» и «Ювентуса»), подтверждает: главная сила сегодняшнего «Наполи» не отдельные звезды, а его тренер и сплоченность игроков.

Только мощный «Интер» может помешать такому сильному «Наполи» стать чемпионом. При этом неаполитанцы на 100 процентов настроены только на скудетто, в то время как «Интер» играет сразу на три фронта: в чемпионате и Кубке Италии, плюс в Лиге чемпионов. Да еще летом миланцев ждет клубный чемпионат мира. У них слишком много целей и задач в этом сезоне, что может выйти боком. У «Наполи» же задача только одна — скудетто. Конте прекрасно знает, как выигрывать чемпионат Италии, а свежие волевые победы над «Аталантой» и «Ювентусом» показывают, что дела у неаполитанцев идут даже лучше, чем об этом могли подумать они сами.

Хвича Кварацхелия в&nbsp;матче с &laquo;Реймсом&raquo;. Противоречивый дебют Хвичи за «ПСЖ»: есть голевой пас, но нет победы

— Кварацхелия — твердый игрок стартового состава «ПСЖ»? Или ему придется конкурировать, скажем, с Барколя?

— Мне трудно представить себе футболиста за 70 миллионов евро и с такой огромной зарплатой, которого брали не в стартовый состав. Что касается Барколя, то он ведь приходил в парижский клуб в роли чистого нападающего. Это уже Луис Энрике адаптировал его под свои схемы. Матч против «Манчестер Сити» наглядно показал, что в идеальном понимании тренера его элементы группы атаки снуют по всему фронту и смело меняют свои позиции на поле. При грамотном выполнении игроками требований Луиса Энрике Квара и Барколя могут играть вместе. А в целом нынешний «ПСЖ» мне симпатичен. Искренне желаю Кваре оставить свой яркий след в истории этого клуба, как он сумел сделать это за короткий срок в Неаполе.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Хвича Кварацхелия
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 19 11 4 4 40-23 37
3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
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 Ницца 19 9 6 4 38-25 33
5
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
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 Лион 19 8 6 5 30-23 30
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 Ланс 19 8 6 5 23-18 30
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 Брест 19 9 1 9 29-31 28
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 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
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 Анже 19 6 4 9 21-28 22
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