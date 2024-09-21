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«Почему бы Сафонову не конкурировать с Доннаруммой?» Итальянский журналист — о наших легионерах

Итальянский журналист Марианелла оценил дебют Сафонова за «ПСЖ»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболисты «ПСЖ» Матвей Сафонов и Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов и Джанлуиджи Доннарумма.
Фото AFP
Оценил и трансферы Миранчуков.

Массимо Марианелла — топовый комментатор холдинга Sky Sport Italia. Он по праву считается в Италии одним из лучших специалистов по зарубежному футболу. Именно Массимо комментировал для Италии матч «ПСЖ» — «Жирона», в котором за парижан дебютировал наш голкипер Матвей Сафонов.

— Все три спортивные газеты Италии оценили игру Сафонова против «Жироны» на 6.0. Что скажете вы?

— «Жирона» практически ничего не создала у ворот парижан. Так что это классическая для такого случая оценка итальянских СМИ. Ваш голкипер сыграл на ноль в дебютном матче, и это плюс для него.

— Как вы оцениваете перспективы Сафонова в конкуренции с Доннаруммой?

— Недавно я прочитал интервью вашего голкипера, оно мне понравилось. Журналист спросил, как, мол, Сафонов чувствует себя в роли дублера Доннаруммы, а тот ответил, что приехал не на роль дублера, а в качестве претендента на место в стартовом составе. Молодец! Парижане заплатили за Сафонова весьма серьезные деньги, так почему он не должен конкурировать с Доннаруммой? Как я понимаю, ставку на Сафонова сделал клубный менеджмент, а не тренер Луис Энрике, так что инвестиция должна работать. У вашего голкипера точно есть шанс громко заявить о себе. А вот как он этим шансом воспользуется, зависит уже от него самого.

Матвей Сафонов в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жирона&raquo; (1:0) в&nbsp;Париже 18&nbsp;сентября. Не надо недооценивать скучный сухой матч Сафонова. Время подвигов еще придет

— Вы видели Сафонова в деле до этого матча?

— Я знал, что он выступал за «Краснодар», но до этого не видел его игру. Вообще-то я часто включаю матчи других чемпионатов, но ведь поединки первенства России смотреть практически негде, а в еврокубках вы не участвуете, так что информации очень мало. Теперь Сафонов будет на виду, и это совсем другое дело. За богатым и амбициозным «ПСЖ» в той или иной степени следят все, эта команда вызывает большой интерес в Европе. Так что уровень ответственности у ее голкиперов очень высок. Это очень хорошая проверка характера для Сафонова. По первому матчу он показался мне вполне уверенным в себе парнем, но настоящая проверка на прочность, конечно, еще впереди.

— Вы согласны с тем, что против «Жироны» парижане смотрелись средне и лишь чудом взяли три очка?

— Не совсем согласен. Мне нравится обновленный «ПСЖ», в котором нет места Месси, Неймару или Мбаппе. Теперь это поистине тренерская команда, и она вызывает у меня симпатию. Считаю Луиса Энрике классным специалистом, который способен создать яркую команду из тех игроков, что есть у него под рукой сегодня. Против той же «Жироны» я оценил тот огромный потенциал, который предстоит реализовать.

Футболист «Атланты» Алексей Миранчук
Алексей Миранчук.
Фото Getty Images

— От Сафонова перейдем к Алексею Миранчуку. Знаю, что вы часто бываете в США и имеете представление о местном чемпионате. Как вы оцените переезд Алексея в Атланту?

— Мне жаль, что этот талантливый парень не остался в Европе, но если уж Алексей решил перебраться именно в США, то выбрал правильную команду. Атланта — один из трех самых футбольных городов США, там по-настоящему любят привычный нам с вами вид спорта и исправно ходят на стадион. Миранчук с его талантом и опытом вполне может стать в Атланте любимцем местной публики. С учетом предстоящего чемпионата мира интерес к футболу в США серьезно подогревается, недаром там играет немало сильных иностранцев во главе с самим Лео Месси. Так что Миранчук явно сделал не самый плохой выбор для продолжения карьеры.

Алексей Миранчук. «Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

— А что скажете насчет его брата Антона, который перебрался из России в швейцарский «Сьон»?

— Нынешний «Сьон» мне мало знаком. Знаю только, что там очень своеобразный президент, который славится буйным характером. «Сьон» в разное время тренировали итальянские специалисты, в том числе наш неповторимый Рино Гаттузо. Нынешняя команда только что вернулась в высший дивизион, она вряд ли претендует на что-то серьезное. В целом же нынешний уровень чемпионата Швейцарии не производит сильного впечатления. Но при этом турнир является отменной витриной для тех игроков, которые хотят перебраться в более сильный чемпионат. Спортивные директора и скауты со всей Европы на постоянной основе мониторят швейцарский рынок, откуда игроки растекаются по всему континенту. Так что и у Антона Миранчука появится шанс привлечь к себе внимание со стороны клубов из более сильных чемпионатов.

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 4 4 0 0 16-3 12
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 4 2 2 0 4-1 8
5
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
6
 Реймс 4 2 1 1 6-6 7
7
 Ренн 4 2 0 2 8-5 6
8
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
9
 Гавр 4 2 0 2 6-7 6
10
 Страсбур 4 1 2 1 8-7 5
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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Ницца – Сент-Этьен
 - : -
21.09 18:00
Лилль – Страсбур
 - : -
21.09 20:00
Ренн – Ланс
 - : -
21.09 22:00
Реймс – ПСЖ
 - : -
22.09 16:00
Монако – Гавр
 - : -
22.09 18:00
Анже – Нант
 - : -
22.09 18:00
Брест – Тулуза
 - : -
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Монпелье – Осер
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Лион – Марсель
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Шави Бабика

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Амаду Коне

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