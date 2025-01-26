Противоречивый дебют Хвичи за «ПСЖ»: есть голевой пас, но нет победы
«ПСЖ» впервые в 2025 году не смог победить, потеряв очки в матче 19-го тура лиги 1. Команда Луиса Энрике во второй раз в текущем чемпионате сыграла вничью с «Реймсом» — как и в первом круге, матч завершился со счетом 1:1. В этой встрече дебютировал новичок парижан Хвича Кварацхелия, за которого клуб заплатил «Наполи» 70 миллионов евро.
В первом тайме у Хвичи почти не проходил дриблинг
После подписания контракта грузинский вингер взял себе седьмой номер, ранее принадлежавший Килиану Мбаппе. В матче с «Реймсом» Кварацхелия вышел в стартовом составе и занял место Брэдли Барколя на левом фланге атаки. Однако в первом тайме Хвича не выделялся. Его первая попытка обводки уже на второй минуте завершилась потерей мяча из-за страхующего защитника.
Игроки «Реймса» отлично страховали друг друга, что серьезно осложняло Хвиче игру. Он пробовал смещаться в центр, комбинируя с Гонсалу Рамушем, или занимал полуфланг, освобождая место для Ли Кан Ина или Нуну Мендеша. Однако грузин провел неубедительный тайм, отметившись лишь одной удачной обводкой и одним ударом по воротам — на 28-й минуте он пробил из-за штрафной, но попал в защитника.
На противоположном фланге Усман Дембеле выглядел гораздо активнее. Уже на 14-й минуте он создал первый опасный момент парижан, а на 26-й минуте, после отбора мяча у защитника, организовал выход Рамуша один на один с голкипером. Однако вратарь «Реймса» Йеванн Диуф парировал удар португальца. Дембеле также стал лидером по успешным обводкам — 4 из 5 удачных попыток в первом тайме.
В целом «ПСЖ» доминировал: 76% владения мячом и несколько опасных моментов. Тем не менее, команда не смогла забить до перерыва.
Первое результативное действие Хвичи
Сразу после перерыва парижане открыли счет. На 47-й минуте Кварацхелия сыграл ключевую роль в атаке: он сместился с левого фланга в центр, разыграл комбинацию с Дезиром Дуэ и выкатил мяч под удар Дембеле. Тот пробил в касание, и после рикошета от защитника мяч оказался в сетке.
После гола парижане продолжили владеть инициативой, несмотря на попытки «Реймса» бросаться в прессинг. На 56-й минуте Кварацхелия получил шанс добавить к ассисту гол — пробежал по левому флангу, где вновь отыгрался с Дуэ, и влетел в штрафную. Грузин пробил с левой ноги, но получилось не слишком сильно — голкипер гостей легко забрал мяч и мгновенно начал атаку, в которой красно-белые сравняли счет: Диуф быстро начал контратаку, которая завершилась точным ударом Кэито Накамуры — 1:1.
Вскоре после пропущенного мяча Луис Энрике провел три замены. На поле появился находящийся в отличной форме Барколя, но не вместо Хвичи — поле покинул игравший справа Дембеле.
На 73-й минуте после замены Рамуша «ПСЖ» перестроился — на газон вышел полузащитник Сенни Маюлю, а позицию в центре нападения занял Хвича. Слева в атаке оказался Барколя, справа — Дуэ. На привычном фланге Брэдли действовал остро и несколько раз разгонял перспективные атаки парижан. Кварацхелия же в центре был незаметен, да и сами парижане после пропущенного мяча практически не угрожали «Реймсу».
На 83-й минуте Кварацхелию все-таки заменили — на поле появился Марко Асенсио. Однако несмотря на давление, парижане так и не создали явных голевых моментов.
«Реймс», находящийся близко к зоне вылета, продлил свою безвыигрышную серию до восьми матчей. Для «ПСЖ» это была первая потеря очков в чемпионате после четырех побед подряд. Предыдущая встреча этих команд в первом круге также завершилась со счетом 1:1.
Следующий матч столичная команда проведет 29 января в Лиге чемпионов на поле «Штутгарта»: для попадания в плей-офф команде Луиса Энрике необходимо набирать очки. В чемпионате Франции «ПСЖ» 1 февраля сыграет в гостях у «Бреста».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|14
|5
|0
|49-17
|47
|
2
|Марсель
|18
|11
|4
|3
|40-21
|37
|
3
|Монако
|19
|10
|4
|5
|32-22
|34
|
4
|Лилль
|19
|8
|8
|3
|29-19
|32
|
5
|Ницца
|18
|8
|6
|4
|36-25
|30
|
6
|Лион
|18
|8
|5
|5
|29-22
|29
|
7
|Ланс
|18
|7
|6
|5
|22-18
|27
|
8
|Страсбур
|19
|7
|6
|6
|33-31
|27
|
9
|Тулуза
|18
|7
|4
|7
|19-19
|25
|
10
|Брест
|18
|8
|1
|9
|28-31
|25
|
11
|Осер
|19
|6
|5
|8
|25-29
|23
|
12
|Реймс
|19
|5
|7
|7
|25-27
|22
|
13
|Анже
|18
|6
|4
|8
|21-27
|22
|
14
|Сент-Этьен
|19
|5
|3
|11
|18-39
|18
|
15
|Ренн
|19
|5
|2
|12
|26-30
|17
|
16
|Нант
|18
|3
|8
|7
|21-28
|17
|
17
|Гавр
|18
|4
|1
|13
|14-37
|13
|
18
|Монпелье
|18
|3
|3
|12
|18-43
|12
|24.01
|22:45
|
Осер – Сент-Этьен
|1 : 1
|25.01
|19:00
|
Монако – Ренн
|3 : 2
|25.01
|21:00
|
Страсбур – Лилль
|2 : 1
|25.01
|23:05
|
ПСЖ – Реймс
|1 : 1
|26.01
|17:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|26.01
|19:15
|
Ланс – Анже
|- : -
|26.01
|19:15
|
Нант – Лион
|- : -
|26.01
|19:15
|
Тулуза – Монпелье
|- : -
|26.01
|22:45
|
Ницца – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|12
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|14
|1
|4