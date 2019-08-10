За что арбитры наказали "Монако"? Как работают ВАР во Франции

На исходе получаса матча 1-го тура чемпионата Франции "Монако" – "Лион" (0:3) арбитр Рюдди Бюке наказал Сеска Фабрегаса желтой карточкой за грубость, но уже вскоре, получив сигнал от видеоассистентов, изменил свое решение и удалил полузащитника монегасков. Правильно ли поступил судья?
Прежде всего, наши эксперты усомнились в том, что Бюке совершил очевидную ошибку, наказав Фабрегаса предупреждением, а не красной карточкой. А ведь видеоарбитры должны вмешиваться в действия рефери только в случае явного промаха судьи. Во-вторых, мнения по поводу самого фола разделились. Одни считают, что нарушение правил совершенно по неосторожности, никакой агрессии нет, и достаточно желтой карточки. Другие обращают внимание на то, что Сеск попал сопернику в ногу шипами и мог нанести серьезную травму. Значит, удаление справедливо. (Александр Бобров)
Cesc Fabregas just got sent off after just 30 minutes into the new season with AS Monaco. VAR changed the decision from a yellow card to a red.— The Sportz Zone (@SportzGlobal) August 9, 2019
What do you all think is that a red card? pic.twitter.com/DEGsqqmrVt