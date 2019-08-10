За что арбитры наказали "Монако"? Как работают ВАР во Франции

На исходе получаса матча 1-го тура чемпионата Франции "Монако" – "Лион" (0:3) арбитр Рюдди Бюке наказал Сеска Фабрегаса желтой карточкой за грубость, но уже вскоре, получив сигнал от видеоассистентов, изменил свое решение и удалил полузащитника монегасков. Правильно ли поступил судья?

Прежде всего, наши эксперты усомнились в том, что Бюке совершил очевидную ошибку, наказав Фабрегаса предупреждением, а не красной карточкой. А ведь видеоарбитры должны вмешиваться в действия рефери только в случае явного промаха судьи. Во-вторых, мнения по поводу самого фола разделились. Одни считают, что нарушение правил совершенно по неосторожности, никакой агрессии нет, и достаточно желтой карточки. Другие обращают внимание на то, что Сеск попал сопернику в ногу шипами и мог нанести серьезную травму. Значит, удаление справедливо. (Александр Бобров)​