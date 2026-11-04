Хакими из «ПСЖ» и Диас из «Реала» попали в число номинантов на звание лучшего игрока Африки
Африканская конфедерация футбола (CAF) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока континента в 2026 году. Соответствующая информация появилась в соцсетях организации.
В число десяти номинантов вошли защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими, а также его партнер по национальной команде Браим Диас, который на клубном уровне выступает за «Реал».
Также на награду претендуют:
- Амад Диалло («Манчестер Юнайтед», сборная Кот-д'Ивуара)
- Йоан Висса («Ньюкасл», сборная ДР Конго)
- Антуан Семеньо («Манчестер Сити», сборная Ганы)
- Исмаэль Сайбари («Бавария», сборная Марокко)
- Исмаила Сарр («Кристал Пэлас», сборная Сенегала)
- Пап Гейе («Вильярреал», сборная Сенегала)
- Садио Мане («Аль-Наср», сборная Сенегала)
- Тебохо Мокоэна («Мамелоди Сандаунз», сборная ЮАР).
Награда будет вручена 7 декабря. Церемония награждения состоится в Лагосе (Нигерия). В 2025 году лучшим футболистом Африки был признан Хакими.
Новости