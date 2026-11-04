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Хакими из «ПСЖ» и Диас из «Реала» попали в число номинантов на звание лучшего игрока Африки

Сергей Филин

Африканская конфедерация футбола (CAF) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока континента в 2026 году. Соответствующая информация появилась в соцсетях организации.

В число десяти номинантов вошли защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими, а также его партнер по национальной команде Браим Диас, который на клубном уровне выступает за «Реал».

Также на награду претендуют:

  1. Амад Диалло («Манчестер Юнайтед», сборная Кот-д'Ивуара)
  2. Йоан Висса («Ньюкасл», сборная ДР Конго)
  3. Антуан Семеньо («Манчестер Сити», сборная Ганы)
  4. Исмаэль Сайбари («Бавария», сборная Марокко)
  5. Исмаила Сарр («Кристал Пэлас», сборная Сенегала)
  6. Пап Гейе («Вильярреал», сборная Сенегала)
  7. Садио Мане («Аль-Наср», сборная Сенегала)
  8. Тебохо Мокоэна («Мамелоди Сандаунз», сборная ЮАР).

Награда будет вручена 7 декабря. Церемония награждения состоится в Лагосе (Нигерия). В 2025 году лучшим футболистом Африки был признан Хакими.

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Ашраф Хакими
Садио Мане
Футбол
Амад Диалло
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Исмаила Сарр
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