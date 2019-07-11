Вице-президент "Монако" рассказал, кто входит в руководство клуба и академии

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Олег Петров в интервью "СЭ" рассказал о том, кто сегодня руководит клубом.

– Ваш клуб живет за счет продажи футболистов. Потому подготовке резервов уделяется повышенное внимание. Насколько мне известно, Ману Пирес покидает "Монако" и юношескими командами снова займется Бертран Резо. Он ушел из "ПСЖ". И было логично предположить, что вы его позвали в клуб, где он работал с 2016-го по 2018-й. Наверное, лучшей кандидатуры было не найти.

– Действительно, Бертран Резо возвращается. Мы решили взять на должность директора академии специалиста, который здесь уже работал. Изучали кандидатуры очень многих людей по всей Франции и проводили много интервью.

– Искали именно во Франции?

– Да. По той причине, что нужно знать язык, французскую лигу, местную специфику. Это просто необходимо культурологически. Смотрели многих людей. Интересных людей. В стране очень хорошие академии и система развития молодых футболистов. Во Франции гигантский пул талантов. И в итоге остановились на Резо, который, на наш взгляд, оптимальный кандидат, хорошо знающий "Монако", нашу систему и работавший в "ПСЖ". Он готов и способен. И мы очень рады, что он возвращается.

– Когда вы говорите "мы", имеете в виду себя и спортивного директора Майкла Эменало или кого-то другого?

– Имею в виду своих коллег. У меня есть заместитель – Вячеслав Иванов.

– Это как раз тот самый новый русскоязычный человек в клубе, о возможном приходе которого говорилось некоторое время назад?

– Да. Есть также Ольга Дементьева, которая занимается важными спортивными вопросами.

– А каковы функции Иванова?

– Он – один из двух моих заместителей. Один заместитель, по общим вопросам, – Николас Холвек. Он много работал в клубе при Вадиме (бывшем вице-президенте Васильеве. – Прим. "СЭ"). Уже семь лет в "Монако". А второй – Иванов, возглавляющий всю административно-коммерческую часть. Он совершенно не касается спортивных вопросов, но под ним все административные отделы. Это ЭйчАр (HR – управление персоналом), финансы, строительство и коммерческий блок (спонсорство, продажа билетов, маркетинг).

– В прошлом сезоне Эменало сыграл не последнюю роль во всей трансферной кампании. И британские СМИ в январе его уже уволили. Вслед за Васильевым. Потом оказалось, что это не правда. В одном из интервью вы сказали, что Майкл возьмет на себя скаутинг на латиноамериканском рынке. Какова все-таки его судьба?

– Он является спортивным директором. Выполняет ряд задач. Ездит в командировки, недавно побывал в Латинской Америке. По-прежнему общается с агентами, подбирая игроков. Но уже менее активен. Потому что эти вещи я взял на себя. Эменало ищет молодые таланты, дает оценку, но много вопросов я решаю сам. (Александр Бобров)