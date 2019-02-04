В сети появились фотографии обломков самолета Салы

В сети появились фотографии обломков самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, информирует BBC. Также издание отмечает, что на видео видно тело человека. Фотография была опубликована в твиттере журналиста АР Роба Харриса.

Напомним, Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров.

24 января полиция прекратила поиски самолета, в воскресенье стартовала частная операция по подводным поискам. Отмечалось, что продлятся они до тех пор, пока самолет не будет найден.

"Это будто страшный сон". Нашли обломки самолета Салы

Body seen in wreckage of plane carrying missing footballer Emiliano Sala, Air Accidents Investigation Branch says https://t.co/V0ZH98DzvQ – BBC Breaking News (@BBCBreaking) 4 февраля 2019 г.

Air accident investigators say body visible in wreckage of plane that went missing carrying Emiliano Sala & pilot David Ibbotson.

Pic of wreckage released by Air Accident Investigation Branch pic.twitter.com/iq2QsNAqIp – Rob Harris (@RobHarris) 4 февраля 2019 г.



