«ПСЖ» анонсировал уход Ди Марии. Футболист попрощается с болельщиками 22 мая на «Парк де Пренс»
«ПСЖ» анонсировал уход полузащитника Анхеля Ди Марии по окончании этого сезона.
Официальная церемония прощания пройдет 22 мая на стадионе «Парк де Пренс».
«Анхель Ди Мария определенно оставил след в истории клуба. Болельщики запомнят его как игрока с безупречным духом, который демонстрировал непоколебимую приверженность защите наших цветов. Я приглашаю всю семью «ПСЖ» встретиться завтра на стадионе «Парк де Пренс», чтобы отдать Анхелю должное, которое он заслуживает», — цитирует президента клуба Нассера Аль-Хелаифи пресс-служба парижан.
Срок действия контракта Ди Марии с «ПСЖ» истекает в июне этого года.
Ранее сообщалось, что футболист согласовал однолетний контракт с «Ювентусом» с зарплатой 7 миллионов евро в год.
Он выступал в парижском клубе с 2015 года.
За «ПСЖ» Ди Мария провел 294 матча, забил 92 гола и отдал 118 результативных передач.
В составе парижан 34-летний аргентинец пять раз становился чемпионом, обладателем кубка и Суперкубка Франции. Также он четыре раза выигрывал Кубок французской лиги.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|37
|25
|8
|4
|85-36
|83
|
2
|Марсель
|37
|20
|8
|9
|59-38
|68
|
3
|Монако
|37
|20
|8
|9
|63-38
|68
|
4
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|80-38
|65
|
5
|Страсбур
|37
|17
|12
|8
|60-39
|63
|
6
|Ницца
|37
|19
|7
|11
|49-34
|63
|
7
|Ланс
|37
|17
|10
|10
|60-46
|61
|
8
|Лион
|37
|16
|11
|10
|64-50
|58
|
9
|Лилль
|37
|14
|12
|11
|46-46
|54
|
10
|Нант
|37
|15
|9
|13
|54-47
|54
|
11
|Брест
|37
|13
|9
|15
|47-53
|48
|
12
|Реймс
|37
|11
|13
|13
|41-41
|46
|
13
|Монпелье
|37
|12
|7
|18
|49-59
|43
|
14
|Анже
|37
|9
|11
|17
|42-55
|38
|
15
|Труа
|37
|9
|10
|18
|36-52
|37
|
16
|Клермон Фут
|37
|9
|9
|19
|37-67
|36
|
17
|Лорьян
|37
|8
|11
|18
|34-62
|35
|
18
|Сент-Этьен
|37
|7
|10
|20
|41-76
|31
|
19
|Метц
|37
|6
|13
|18
|35-64
|31
|
20
|Бордо
|37
|5
|13
|19
|48-89
|28
|21.05
|22:00
|
Анже – Монпелье
|- : -
|21.05
|22:00
|
Брест – Бордо
|- : -
|21.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|21.05
|22:00
|
Ланс – Монако
|- : -
|21.05
|22:00
|
Лилль – Ренн
|- : -
|21.05
|22:00
|
Лорьян – Труа
|- : -
|21.05
|22:00
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|21.05
|22:00
|
Нант – Сент-Этьен
|- : -
|21.05
|22:00
|
ПСЖ – Метц
|- : -
|21.05
|22:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|24
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|33
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|31
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3