«ПСЖ» анонсировал уход Ди Марии. Футболист попрощается с болельщиками 22 мая на «Парк де Пренс»

«ПСЖ» анонсировал уход полузащитника Анхеля Ди Марии по окончании этого сезона.

Официальная церемония прощания пройдет 22 мая на стадионе «Парк де Пренс».

«Анхель Ди Мария определенно оставил след в истории клуба. Болельщики запомнят его как игрока с безупречным духом, который демонстрировал непоколебимую приверженность защите наших цветов. Я приглашаю всю семью «ПСЖ» встретиться завтра на стадионе «Парк де Пренс», чтобы отдать Анхелю должное, которое он заслуживает», — цитирует президента клуба Нассера Аль-Хелаифи пресс-служба парижан.

Срок действия контракта Ди Марии с «ПСЖ» истекает в июне этого года.

Ранее сообщалось, что футболист согласовал однолетний контракт с «Ювентусом» с зарплатой 7 миллионов евро в год.

Он выступал в парижском клубе с 2015 года.

За «ПСЖ» Ди Мария провел 294 матча, забил 92 гола и отдал 118 результативных передач.

В составе парижан 34-летний аргентинец пять раз становился чемпионом, обладателем кубка и Суперкубка Франции. Также он четыре раза выигрывал Кубок французской лиги.