Шека уйдет из «Лилля» бесплатно
Полузащитник «Лилля» Шека покинет команду в летнее трансферное окно. Клуб объявил, что не будет подписывать новый контракт с 27-летним португальцем.
Действующее соглашение рассчитано до конца июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Шека в 9 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что португальским игроком интересуются «Рома», «Валенсия» и «Галатасарай».
В этом сезоне Шека сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу. В прошлом году он выиграл с «Лиллем» чемпионат Франции и Суперкубок Франции.
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|
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|20
|8
|9
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|68
|
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|
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|
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|13
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|41-41
|46
|
13
|Монпелье
|37
|12
|7
|18
|49-59
|43
|
14
|Анже
|37
|9
|11
|17
|42-55
|38
|
15
|Труа
|37
|9
|10
|18
|36-52
|37
|
16
|Клермон Фут
|37
|9
|9
|19
|37-67
|36
|
17
|Лорьян
|37
|8
|11
|18
|34-62
|35
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|7
|10
|20
|41-76
|31
|
19
|Метц
|37
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|18
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|31
|
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|21.05
|22:00
|
Анже – Монпелье
|- : -
|21.05
|22:00
|
Брест – Бордо
|- : -
|21.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|21.05
|22:00
|
Ланс – Монако
|- : -
|21.05
|22:00
|
Лилль – Ренн
|- : -
|21.05
|22:00
|
Лорьян – Труа
|- : -
|21.05
|22:00
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|21.05
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Нант – Сент-Этьен
|- : -
|21.05
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ПСЖ – Метц
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|21.05
|22:00
|
Реймс – Ницца
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Кильян Мбаппе
ПСЖ
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|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|24
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Ренн
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|33
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|31
|2
|7
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Жемерсон
Метц
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|3
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