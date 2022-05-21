Шека уйдет из «Лилля» бесплатно

Полузащитник «Лилля» Шека покинет команду в летнее трансферное окно. Клуб объявил, что не будет подписывать новый контракт с 27-летним португальцем.

Действующее соглашение рассчитано до конца июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Шека в 9 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что португальским игроком интересуются «Рома», «Валенсия» и «Галатасарай».

В этом сезоне Шека сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу. В прошлом году он выиграл с «Лиллем» чемпионат Франции и Суперкубок Франции.