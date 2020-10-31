Пирес рассчитывает увидеть Мбаппе в «Реале»
Экс-игрок сборной Франции Робер Пирес рассчитывает, что нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе перейдет в «Реал». По его словам, только так француз сможет повысить свой уровень мастерства.
— Увижу ли я Мбаппе в «Реале» в следующем сезоне? Да, конечно! — цитирует AS Пиреса. — Конечно, я люблю «ПСЖ», я француз и хотел бы, чтобы он остался в лиге 1. Но если Кильян хочет перейти на другой уровень, он должен перебраться в Мадрид.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.