Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Пирес рассчитывает увидеть Мбаппе в «Реале»

04:16
Теги:

Экс-игрок сборной Франции Робер Пирес рассчитывает, что нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе перейдет в «Реал». По его словам, только так француз сможет повысить свой уровень мастерства.

— Увижу ли я Мбаппе в «Реале» в следующем сезоне? Да, конечно! — цитирует AS Пиреса. — Конечно, я люблю «ПСЖ», я француз и хотел бы, чтобы он остался в лиге 1. Но если Кильян хочет перейти на другой уровень, он должен перебраться в Мадрид.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир