Пирес рассчитывает увидеть Мбаппе в «Реале»

Экс-игрок сборной Франции Робер Пирес рассчитывает, что нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе перейдет в «Реал». По его словам, только так француз сможет повысить свой уровень мастерства.

— Увижу ли я Мбаппе в «Реале» в следующем сезоне? Да, конечно! — цитирует AS Пиреса. — Конечно, я люблю «ПСЖ», я француз и хотел бы, чтобы он остался в лиге 1. Но если Кильян хочет перейти на другой уровень, он должен перебраться в Мадрид.