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Гринвуд: «Понимаю недовольство фанатов, но я хочу сконцентрироваться на футболе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Мейсон Гринвуд объяснил, почему выбрал «Марсель» для продолжения карьеры.

«Я сразу сосредоточился на «Марселе», когда узнал, что клуб хочет меня. Здесь потрясающий стадион и болельщики. Великолепная атмосфера, одна из самых ярких в Европе, известная даже в Англии. Новый тренер Роберто де Дзерби также является ценным активом клуба, мне не терпится поработать под его руководством. Готов играть на любой позиции, чтобы помочь команде. Я отдам все силы ради «Марселя».

Я понимаю недовольство некоторых болельщиков, но не хочу вступать в полемику. Я хочу двигаться вперед, быть частью «Марселя». Я хочу, чтобы моя семья и я были счастливы здесь, и я хочу сконцентрироваться на футболе», — цитирует L'Equipe Гринвуда.

 
Мэйсон Гринвуд и&nbsp;президент &laquo;Марселя&raquo; Пабло Лонгория. Форвард «Манчестер Юнайтед» Гринвуд перешел в «Марсель»
Футбол
ФК Марсель
Мейсон Гринвуд
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