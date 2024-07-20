Гринвуд: «Понимаю недовольство фанатов, но я хочу сконцентрироваться на футболе»
Нападающий Мейсон Гринвуд объяснил, почему выбрал «Марсель» для продолжения карьеры.
«Я сразу сосредоточился на «Марселе», когда узнал, что клуб хочет меня. Здесь потрясающий стадион и болельщики. Великолепная атмосфера, одна из самых ярких в Европе, известная даже в Англии. Новый тренер Роберто де Дзерби также является ценным активом клуба, мне не терпится поработать под его руководством. Готов играть на любой позиции, чтобы помочь команде. Я отдам все силы ради «Марселя».
Я понимаю недовольство некоторых болельщиков, но не хочу вступать в полемику. Я хочу двигаться вперед, быть частью «Марселя». Я хочу, чтобы моя семья и я были счастливы здесь, и я хочу сконцентрироваться на футболе», — цитирует L'Equipe Гринвуда.
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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