Менье: «Начинается новое приключение... и не просто приключение»
Бельгийский защитник Тома Менье отреагировал на свой переход в «Лилль».
«Начинается новое приключение... и не просто приключение. Давайте получим вместе с «Догами» радость и трофеи!» — написал Менье в социальной сети.
В пятницу, 19 июля, «Лилль» объявил о подписании двухлетнего контракта с 32-летним бельгийцем, который ранее играл во Франции за «ПСЖ».
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16
|Осер
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17
|Анже
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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