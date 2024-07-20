Менье: «Начинается новое приключение... и не просто приключение»

Бельгийский защитник Тома Менье отреагировал на свой переход в «Лилль».

«Начинается новое приключение... и не просто приключение. Давайте получим вместе с «Догами» радость и трофеи!» — написал Менье в социальной сети.

В пятницу, 19 июля, «Лилль» объявил о подписании двухлетнего контракта с 32-летним бельгийцем, который ранее играл во Франции за «ПСЖ».