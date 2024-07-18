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Сегодня, 21:21

Форвард «Манчестер Юнайтед» Гринвуд перешел в «Марсель»

Руслан Минаев
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Мэйсон Гринвуд и президент «Марселя» Пабло Лонгория.
Фото ФК «Марсель»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд стал игроком «Марселя», сообщает пресс-служба французского клуба.

22-летний англичанин будет выступать под 10-м номером. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 26 миллионов евро, еще 5 миллионов «красные дьяволы» могут получить в качестве бонуса.

В минувшем сезоне Гринвуд на правах аренды выступал за «Хетафе». Он провел за испанский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Марсель
Мейсон Гринвуд
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