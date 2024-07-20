«Ницца» подпишет защитника сборной Франции Клосса

«Ницца» договорилась с «Марселем» по трансферу защитника Жонатана Клосса.

Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, за переход игрока сборной Франции будут выплачены 5 миллионов евро. Переговоры по условиям контракта продолжаются.

31-летний француз в сезоне-2023/24 сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 12 голевых передач. На Евро-2024 он на поле не выходил, хотя был в заявке сборной Франции.