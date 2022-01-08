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Месси продолжает восстановление после коронавируса и не сыграет с «Лионом»

14:55
Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матч 20-го тура чемпионата Франции с «Лионом», сообщает официальный сайт парижского клуба.

32-летний аргентинец в ближайшие дни продолжит индивидуальную программу восстановления после коронавируса.

Игроки «ПСЖ» Анхель Ди Мария, Джулиан Дракслер, Данило Перейра, Лейвин Курзава и Джанлуиджи Доннарумма продолжают находиться в изоляции из-за коронавируса.

Вратарь парижан Александр Летелье и нападающий Неймар продолжают восстановление после травмы. 29-летний бразилец должен вернуться к тренировкам через три недели.

Матч «ПСЖ» — «Лион» состоится 9 января. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

Дополнительная информация:

https://en.psg.fr/teams/first-team/content/medical-update-angel-di-maria-julian-draxler-danilo-pereira-layvin-kurzawa-gianluigi-donnarumma-lionel-messi-alexandre-letellier-neymar-jr-olympique-lyonnais-paris-saint-germain-ligue-1-2021-2022

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Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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