Месси продолжает восстановление после коронавируса и не сыграет с «Лионом»
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матч 20-го тура чемпионата Франции с «Лионом», сообщает официальный сайт парижского клуба.
32-летний аргентинец в ближайшие дни продолжит индивидуальную программу восстановления после коронавируса.
Игроки «ПСЖ» Анхель Ди Мария, Джулиан Дракслер, Данило Перейра, Лейвин Курзава и Джанлуиджи Доннарумма продолжают находиться в изоляции из-за коронавируса.
Вратарь парижан Александр Летелье и нападающий Неймар продолжают восстановление после травмы. 29-летний бразилец должен вернуться к тренировкам через три недели.
Матч «ПСЖ» — «Лион» состоится 9 января. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://en.psg.fr/teams/first-team/content/medical-update-angel-di-maria-julian-draxler-danilo-pereira-layvin-kurzawa-gianluigi-donnarumma-lionel-messi-alexandre-letellier-neymar-jr-olympique-lyonnais-paris-saint-germain-ligue-1-2021-2022
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