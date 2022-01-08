Месси не работает в общей группе «ПСЖ» перед матчем с «Лионом»
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не работает в общей группе парижской команды перед матчем 20-го тура чемпионата Франции с «Лионом», сообщает Canal Supporters.
По информации источника, попасть в заявку парижан на предстоящую встречу могут защитники Серхио Рамос и Хуан Бернат.
Игра «ПСЖ» с «Лионом» состоится 9 января. Начало — в 22:45 по мск.
Ранее сообщалось, что Месси сдал отрицательный тест на коронавирус. В нынешнем сезоне нападающий забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах.
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