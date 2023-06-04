Неймар обратился к Месси: «Брат, удачи на новом этапе и будь счастлив»

Нападающий «ПСЖ» Неймар обратился к форварду Лионелю Месси, который покинул парижский клуб.

«Брат... Все получилось не так, как мы хотели, но было здорово. Я рад, что разделил еще 2 года вместе с тобой. Удачи на новом этапе и будь счастлив. Я люблю тебя», — написал Неймар в соцсетях и опубликовал фотографию вместе с аргентинцем.

Месси выступал за «ПСЖ» с июня 2021 года, на его счету 32 гола и 35 результативных передач в 74 матчах за парижан во всех турнирах. Вместе с парижанами аргентинец дважды выиграл чемпионат Франции и один раз завоевал Суперкубок страны.

В субботу, 3 июня «ПСЖ» объявил о том, что 35-летний Месси уходит из клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.