Мончи может стать новым спортивным директором «ПСЖ»

«ПСЖ» продолжает поиск нового спортивного директора. Французский клуб связался с директором «Севильи» Рамоном Мончи, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Мончи выразил заинтересованность в этом предложении, так что переговоры должны продолжиться.

Ранее стало известно, что нынешний спортивный директор «ПСЖ» Леонардо покинет парижский клуб по завершении сезона.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи недоволен игрой некоторых игроков клуба, над трансферами которых работал Леонардо.

Парижане усилили состав в межсезонье, но вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу» по сумме двух матчей — 2:3.