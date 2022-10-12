Анри — о Мбаппе в «ПСЖ»: «Мне не нравилось играть на фланге в «Барсе», но я должен был это делать»

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе хочет покинуть парижан в январе 2023 года. По информации источника, француз чувствует себя «преданным» руководством клуба. Одной из причин недовольства является позиция, на которой он играет в команде.

«Никто не любит подвергаться воздействию. Ему это не нравится, вот и всё. Но есть нечто большее, чем все остальное: клуб. Мне не нравилось играть на фланге в «Барсе», но я должен был это делать. В конце концов, есть только одно правило: если тренер просит тебя что-то сделать, ты делаешь это на благо команды. И команда побеждает! Если бы команда проигрывала, я бы понял дебаты», — приводит слова Анри RMC Sport.

В текущем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за «ПСЖ» и забил 12 голов. Его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.

Ранее партнер Мбаппе по команде защитник Серхио Рамос отреагировал на ситуацию с вероятным уходом нападающего из «ПСЖ».