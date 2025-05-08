Goal: Дембеле — главный фаворит на получение «Золотого мяча»
Интернет-издание Goal опубликовало обновленный список главных претендентов на «Золотой мяч» 2025 года. Среди пяти основных фаворитов нет ни одного игрока футбольного клуба «Интер», несмотря на то что команда из Милана поборется за трофей Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» в финале.
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» 2025 года:
1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Рафинья («Барселона»);
4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Педри («Барселона»);
7. Гарри Кейн («Бавария»);
8. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
9. Лаутаро Мартинес («Интер»);
10. Роберт Левандовски («Барселона»).
Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году. Церемония награждения прошла в Париже 28 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|24-11
|27
|
2
|Марсель
|12
|8
|1
|3
|28-11
|25
|
3
|Ланс
|12
|8
|1
|3
|21-11
|25
|
4
|Страсбур
|12
|7
|1
|4
|24-16
|22
|
5
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
6
|Монако
|12
|6
|2
|4
|24-21
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Ренн
|12
|4
|6
|2
|19-17
|18
|
9
|Ницца
|12
|5
|2
|5
|17-18
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|12
|3
|5
|4
|13-17
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|- : -
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|- : -
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|- : -
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|- : -
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
|Г
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Валентин Барко
Страсбур
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|10
|1
|3
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3