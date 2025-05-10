«Ним» вылетел из третьего дивизиона Франции

«Ним» проиграл «Обани» в матче 33-го тура третьего дивизиона Франции. Команда лишилась шансов на сохранение прописки в чемпионате.

В следующем сезоне будут играть в Национальной лиге 2, где сейчас выступает «Бордо».

В 2021 году «Ним» вылетел из элитного дивизиона страны, а в 2023-м вылетел из второго дивизиона.

«Ним» является четырехкратным серебряным призером чемпионата Франции. За «крокодилов» в начале 90-х выступали Эрик Кантона и Лоран Блан.