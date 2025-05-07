Футбол
7 мая, 18:40

Сафонов рассказал о прабабушке, которая прошла Великую Отечественную войну

Алина Савинова

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что его прабабушка Валентина Межевикина служила в контрразведке во время Великой Отечественной войны.

«День Победы — один из важнейших праздников в нашей стране. У каждой семьи есть свои истории про тех, кто прошел войну, про наших родных и близких. Моя прабабушка Валентина Михайловна Межевикина служила в контрразведке на Западном фронте. Наша семья ею гордится. И мне очень хочется, чтобы память о ней жила дальше», — цитирует Сафонова ТАСС.

Футболист отметил, что его всегда вдохновляли упорство, труд и внутренняя сила прабабушки. По словам голкипера, эти качества помогают ему в том числе и в спорте.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Летом 2024 года россиянин перешел в «ПСЖ». В нынешнем сезоне 26-летний вратарь провел 16 матчей за «парижан» во всех турнирах, пропустив 13 мячей и 6 раз сыграв на ноль.

Источник: ТАСС
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Джанашия рассказал, при каком условии Кварацхелия сможет получить «Золотой мяч»

Goal: Дембеле — главный фаворит на получение «Золотого мяча»
