Сафонов рассказал о прабабушке, которая прошла Великую Отечественную войну

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что его прабабушка Валентина Межевикина служила в контрразведке во время Великой Отечественной войны.

«День Победы — один из важнейших праздников в нашей стране. У каждой семьи есть свои истории про тех, кто прошел войну, про наших родных и близких. Моя прабабушка Валентина Михайловна Межевикина служила в контрразведке на Западном фронте. Наша семья ею гордится. И мне очень хочется, чтобы память о ней жила дальше», — цитирует Сафонова ТАСС.

Футболист отметил, что его всегда вдохновляли упорство, труд и внутренняя сила прабабушки. По словам голкипера, эти качества помогают ему в том числе и в спорте.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Летом 2024 года россиянин перешел в «ПСЖ». В нынешнем сезоне 26-летний вратарь провел 16 матчей за «парижан» во всех турнирах, пропустив 13 мячей и 6 раз сыграв на ноль.