"Бордо" победил "Марсель"

"Бордо" в матче 31-го тура чемпионата Франции победил "Марсель" со счетом 2:0. Голы забили Франсуа Камано (с пенальти) и Николя де Превиль.

"Марсель" занимает пятое место в турнирной таблице. "Бордо" – на 11-м месте.

Чемпионат Франции

Лига 1

31-й тур

"Бордо" – "Марсель" – 2:0 (1:0)

Голы: Камано, 27 – с пенальти (1:0). Де Превиль, 71 (2:0).

"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Йованович, Паблу, Кунде, Отавиу (Юссуф, 77), Башич, Бриан, Де Превиль (Плашил, 90+3), Камано (Лоттен, 85).

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Стротман, Товен, Лопес (Нжи, 85), Камара, Пайет (Балотелли, 69), Жермен (Сансон, 77), Радоньич.

Предупреждения: Пайет, 45+2. Камара, 62. Кунде, 68. Паблу, 81. Балотелли, 84.

Удаление: Паблу, 82.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

5 апреля. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".