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Мбаппе идет по графику Месси, Ибрагимовича удалили за длинный язык, Бьельса в меньшинстве обыграл Гвардьолу

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 22:05
10 апреля. Страсбург. «Страсбур» — «ПСЖ» — 1:4. Нападающий парижан Кильян Мбаппе. Фото AFP
10 апреля. Страсбург. «Страсбур» — «ПСЖ» — 1:4. Нападающий парижан Кильян Мбаппе. Фото AFP
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События субботы в европейском футболе.

Англия: Александр-Арнолд заставил Саутгейта задуматься

«Манчестер Сити» — «Лидс» — 1:2 (Ферран Торрес, 75 — Даллас, 42, 90+1)

Понятно, что в субботу все внимание было приковано к испанскому класико, однако начинался день с увлекательной дуэли Хосепа Гвардьолы и Марсело Бьельсы. Аргентинец — один из учителей Пепа, хотя сам он с такой оценкой не согласен. Но, как бы там ни было, Бьельса сумел удивить лидера, и отсидевшийся в обороне «Лидс» незадолго до перерыва подтвердил репутацию лучшей наряду с «Лестером» команды АПЛ по качеству дальних ударов. Гол Далласа стал для гостей 11-м результативным выстрелом из-за пределов штрафной, и четыре из них на счету североирландского защитника.

Идеальный вроде бы план пришлось корректировать, когда после вмешательства ВАР Купер получил за фол на Габриэле Жезусе красную карточку, и весь второй тайм гости провели в меньшинстве. Но, кажется, у Бьельсы всегда есть не только план В, но и варианты на все буквы алфавита. После того как «Сити» отыгрался, «Лидс» выдал ударную концовку, и второй гол Далласа трудно назвать случайностью. Несколькими минутами ранее гости также в несколько передач домчались до чужих ворот, но тогда Эдерсон остановил выход Рафиньи один на один.

Самое невероятное в этой игре — соотношение ударов в пользу проигравших хозяев (29:2). Есть и другой любопытный момент, ведь это второй случай в истории АПЛ, когда поднявшаяся из чемпионшипа команда побеждает в гостях лидера и будущего чемпиона. 24 года назад в историю вошел «Дерби Каунти», который на «Олд Траффорд» нокаутировал «МЮ» (3:2). Первая победа Бьельсы над Гвардьолой просто не могла получиться банальной.

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 2:1 (Салах, 57. Александр-Арнолд, 90+1 — Уоткинс, 43)

В последнее время «Энфилд» из неприступной крепости превратился в руины. Даже если красные будут буквально висеть на воротах соперника — это ничего не гарантирует. Вот и гостям из Бирмингема хватило одного полноценного момента, чтобы Уоткинс пробил снова не выручившего Аллисона. Форвард «Виллы» — настоящий специалист по «Ливерпулю», ведь со времен Андрея Аршавина никто не забивал красным четыре мяча в рамках одного чемпионата. Рекордсменом же является отличившийся пять раз в сезоне-1993/94 Мэтт Ле Тиссье.

В свою очередь, гол Роберту Фирмину отменил ВАР, определив микроскопический офсайд у Диогу Жоты еще в начальной стадии атаки. Юрген Клопп вздохнул с облегчением только в момент результативного добивания Салаха, который стал автором первого в 2021 году домашнего гола «Ливерпуля» с игры в матче АПЛ. Ожидание этого момента растянулось на 769 минут. Следующее же взятие ворот стало историческим, ведь красные стали четвертой после «МЮ», «Арсенала» и «Челси» командой, забившей 2000 мячей в премьер-лиге.

Развязки пришлось ждать почти до финального свистка, когда Александр-Арнолд нанес свой 31-й в чемпионате удар из-за пределов штрафной и наконец-то отправил мяч в сетку. Этого оказалось достаточно, чтобы его команда впервые с 16 декабря победила на «Энфилде» после двух ничьих и шести поражений. Интересно, о чем подумал присутствовавший на игре главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт, чье решение не вызывать Александр-Арнолда на мартовские матчи сборной вызвало ожесточенные споры в Англии?

«Кристал Пэлас» — «Челси» — 1:4 (Бентеке, 63 — Хаверц, 8. Пулишич, 10, 78. Зума, 30)

То, что «Ливерпуль» задержится на четвертом месте лишь на пару часов, стало понятно уже в дебюте лондонского дерби, когда Хаверц с интервалом в минуту забил сам и ассистировал Пулишичу. Немецкий талант не поражал ворота с октября, и реализация его таланта — одна из задач Томаса Тухеля. Пока же более привычны для матчей «Челси» точные удары Зума, который с пятью голами является самым результативным защитником английского сезона. Любопытно, что уже в третий раз француз отличился после стандарта в исполнении Маунта. Похоже, синие безболезненно пережили шок прошлого тура, когда проиграли дома аутсайдеру «Вест Бромвичу» (2:5). Тогда голкипер «Челси» Менди впервые в карьере пропустил пять мячей, а в субботу сенегалец чуть-чуть не дотянул до очередного сухого матча.

Италия: два рекорда «Милана»

«Парма» — «Милан» — 1:3 (Гальоло, 66 — Ребич, 8. Кессье, 44. Рафаэл Леау, 90+4)

Ибрагимович не перестает удивлять. Недавно Златан стал одной из звезд знаменитого музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Теперь объявил, что снимется в новом фильме популярной серии «Астерикс и Обеликс» вместе с Венсаном Касселем, Пьером Ришаром и Марион Котийяр. Но главное, что договорившийся о новом годичном контракте с «Миланом» швед при таком внимании к своей персоне не забывает о футболе.

В субботу Ибра отдал классный пас на Ребича и продолжает держать заданный темп, зарабатывая в среднем по одному результативному баллу в каждом матче (17). Хорвату, впрочем, еще требовалось убрать с пути защитника и с разворота отправить мяч в верхний угол. Отдельного упоминания заслуживает и удвоивший преимущество «Милана» Кессье. Сложно сравнивать ивуарийского трудягу с волшебником Кака, однако со времен бразильца на протяжении 12 лет ни один полузащитник россонери не забивал к 30-му туру двузначное количество мячей.

Идиллию для гостей нарушило восьмое удаление Ибрагимовича в чемпионатах топ-5. Видимо, у арбитра очень хороший слух, так как он услышал что-то непечатное в свой адрес с довольно внушительного расстояния. Многие, включая наставника главного тренера Стефано Пиоли, не могли понять, что произошло. Случившееся резко изменило игру, но все же «Милан» выстоял и в добавленное время добил «Парму» голом Рафаэла Леау. Красно-черные установили новый клубный рекорд по числу гостевых побед в серии А за сезон (13) и повторили достижение, если считать успехи на чужих полях с учетом всех турниров (16).

Германия: «Бавария» без победы, Дортмунд не сдается

«Бавария» — «Унион» — 1:1 (Мусиала, 68 — Ингвартсен, 86)
«Вердер» — «Лейпциг» — 1:4 (Рашица, 61, с пенальти — Дани Ольмо, 23. Серлот, 32, 41. Забитцер, 63)

Как заметил после матча с «ПСЖ» главный тренер «Баварии» Ханси Флик, у него остается все меньше футболистов. В результате в игре с «Унионом» в стартовом составе мюнхенского суперклуба дебютировали Тиагу Дантас и Станишич. Опыт первого в бундеслиге до этого исчислялся тремя минутами, а Станишич прежде выступал только за резервистов «Баварии» в третьем дивизионе.

И в этот раз сплава опыта и молодости не хватило, хотя Мюллер отдал на Мусиалу свой 16-й в чемпионате голевой пас. «Унион» в концовке отыгрался, благодаря чему добившийся уверенной победы в Бремене «Лейпциг» сократил отставание от первого места до пяти очков. Это, впрочем, довольно солидная фора. К тому же «Бавария» стала первой в Европе командой, которая уже сейчас гарантировала себе участие в групповом турнире новой Лиги чемпионов.

«Айнтрахт» — «Вольфсбург» — 4:3 (Камада, 8. Йович, 27. Андре Силва, 54. Дурм, 61 — Баку, 6. Вегхорст, 46. Тута, 85, в свои ворота)
«Штутгарт» — «Боруссия» Д — 2:3 (Калайджич, 17. Дидави, 78 — Беллингем, 47. Ройс, 52. Кнауфф, 80)

Совершенно безумный матч состоялся во Франкфурте, где встречались две команды из лигочемпионской четверки. Третий мяч «Вольфсбурга» поначалу записали на арендованного у московского «Динамо» Филиппа, однако в итоговый протокол внесли как автогол Туты. Это взятие ворот так и не стало переломным, и «Айнтрахт» решил сразу две задачи. Во-первых, сократил отставание от идущих третьими «волков» до одного очка. Во-вторых, не дал шансов завершавшей субботнюю программу матчей дортмундской «Боруссии».

У нового успеха «орлов» несколько составляющих. Прежде всего, потрясающий характер, ведь «Айнтрахт» набирал очки в 12 матчах, где он уступал в счете. Это повторение клубного рекорда 1970 года. Впечатляет и эффективность подопечных Ади Хюттера. Против «Вольфсбурга» они забили четыре раза при коэффициенте ожидаемых голов (xG) 0,59. И это уже класс, которым в первую очередь может похвастаться проводящий лучший сезон в карьере Андре Силва. Едва не зачахший в «Милане» португалец только в бундеслиге в 26 матчах забил 23 мяча и четыре раза ассистировал партнерам.

Ну а «Боруссия» по-прежнему отстает от четвертой позиции на семь очков. Могло быть и хуже, ведь первая половина игры в Штутгарте прошла не по сценарию «шмелей», и Калайджич эффектным ударом головой отправил мяч за шиворот Хитцу. К счастью для дортмундцев, после перерыва они развернули ход игры, благодаря голам юного Беллингема и опытного Ройса. Вторая результативная атака — образец командной работы, а Холанн отметился остроумным пропуском под удар своему капитану.

Впрочем, не обошлось без ложки дегтя, так как поле досрочно покинул Ройс, и это тревожный знак перед игрой с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. С другой стороны, именно заменивший Ройса юный Кнауфф забил решающий мяч всего через две минуты после того, как «швабы» восстановили равновесие и, казалось, спасли игру. Блеснувшему техникой 19-летнему полузащитнику его первый гол в бундеслиге помог забить не поражающий ворота с 20 марта Холанн.

Франция: Париж не растерял эмоции

«Страсбур» — «ПСЖ» — 1:4 (Сахи, 63 — Мбаппе, 16. Сарабия, 27. Мойзе Кин, 45. Паредес, 79)

В воскресенье «Монако» сыграет против аутсайдера лиги 1 «Дижона», и Александр Головин вместе со своими одноклубниками должны ответить на успехи конкурентов по тройке лидеров. «Лилль» еще в пятницу обыграл на выезде «Метц» и обезопасил первое место, а в субботу «ПСЖ» показал, что успех в Мюнхене не отнял у парижан эмоции, а только зарядил ими. Снова хорош был Мбаппе, который в 19-й раз в карьере в одном матче чемпионата записал на свой счет результативные баллы за голы и результативные передачи. Если брать за точку отсчета дебют французского вундеркинда на профессиональном уровне, то в ведущих лигах Европы больше подобных матчей (21) только у Месси. В этой же игре стоит отметить бывшего полузащитника «Зенита» Паредеса, который помог Мбаппе открыть счет и поставил в игре точку великолепным ударом со штрафного.

Статистика дня

1-м футболистом 2004 года рождения в серии А стал дебютировавший за «Парму» Чака Траоре.

16 матчей без забитых мячей провел в этом чемпионате Испании «Хетафе». Это худший показатель команды с 2014 года.

32 очка набрала в текущем чемпионате Италии «Специя». Это лучший результат для дебютанта серии А за последние 19 лет, когда «Кьево» финишировал с 47 баллами.

37 голов на 90-й минуте или позже забил в АПЛ «Ливерпуль». Это на 12 мячей больше, чем у ближайшего преследователя в данной номинации.

3353 дня разделили два удаления Ибрагимовича в серии А.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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