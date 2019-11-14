«Лос-Анджелес Гэлакси» поблагодарил Ибрагимовича и собрал все его голы за клуб в один видеоролик
08:52
«Лос-Анджелес Гэлакси» в своем официальном Twitter опубликовал видеоролик со всем голами нападающего Златана Ибрагимовича за клуб. Контракт 38-летнего шведа подходит к концу, вследствие чего он объявил об уходе.
— Мы хотели Златана. Мы получили Златана. Спасибо, — подписал клуб видео.
Ибрагимович выступает за «Гэлакси» с 2018 года. В прошедшем сезоне он забил 31 гол в 31 матче MLS.
We wanted Zlatan. We got Zlatan.— LA Galaxy (@LAGalaxy) November 13, 2019
Thank you, @Ibra_official ? pic.twitter.com/cVZpeqMRZU
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...