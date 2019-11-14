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«Лос-Анджелес Гэлакси» поблагодарил Ибрагимовича и собрал все его голы за клуб в один видеоролик

08:52
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«Лос-Анджелес Гэлакси» в своем официальном Twitter опубликовал видеоролик со всем голами нападающего Златана Ибрагимовича за клуб. Контракт 38-летнего шведа подходит к концу, вследствие чего он объявил об уходе.

— Мы хотели Златана. Мы получили Златана. Спасибо, — подписал клуб видео.

Ибрагимович выступает за «Гэлакси» с 2018 года. В прошедшем сезоне он забил 31 гол в 31 матче MLS.

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