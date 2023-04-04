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Сегодня, 18:45

Кипрский агент Тцурис попытался объяснить отставку Кержакова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный кипрский агент Андреас Тцурис прокомментировал отставку Александра Кержакова с должности главного тренера «Кармиотиссы».

«Мне кажется, Александр Кержаков не был счастлив на Кипре. Было видно, что он ожидал одни условия, а получил другие. Тренер оказался не готов к условиям в «Кармиотиссе» и уровню мастерства футболистов. Так случается, что заранее не получается оценить уровень клуба и всех процессов в нем. Какие-то разговоры о странных матчах? Я думаю, это ерунда. Слова о том, что он принял решение уйти в перерыве, не связаны с подозрением в сдаче игры или чем-то подобном. Скорее всего, Кержаков понял, что в таких условиях прогресс невозможен и не стоит тратить время», — приводит слова Тцуриса «Евро-Футбол.Ру».

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба.

40-летний россиянин возглавил клуб 8 февраля. Под его руководством команда одержала две победы в 7 матчах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/42/1005071928_kiprskiy_agent_tcuris_popyitalsya_obyyasnit_otstavku_kerjakova
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
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