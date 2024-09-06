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Гендиректор «Юнайтед» из Дубая Чебану: «Идея с подписанием Промеса появилась неделю назад. Квинси тренировался на нашей базе»

Константин Белов
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в интервью «СЭ» рассказал, как клубу удалось подписать контракт с бывшим нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

В четверг, 5 сентября, пресс-служба клуба официально объявила о переходе 32-летнего нидерландца.

«Идея с подписанием Промеса появилась неделю назад. Поначалу просто обсуждали с нашим спортивным директором ситуацию, что Квинси тренировался на базе нашего клуба. Возникла идея набрать агенту игрока. Потом развили ее — зачем через посредника, можно же напрямую Промесу. Я так и сделал, мы с Квинси знакомы по выступлению в РПЛ. У нас сложились хорошие товарищеские отношения на поле и за его пределами», — сказал Чебану «СЭ».

«Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с окончанием контракта 1 июля. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провел 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

Илие Чебану и&nbsp;Квинси Промес. «Квинси в хорошем состоянии. У него горят глаза». Интервью гендиректора нового клуба Промеса в ОАЭ

Квинси Промес
Футбол
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