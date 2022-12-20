Аленичев уверен, что топ-клубы присмотрелись к тренеру сборной Аргентины Скалони

Самый титулованный футболист России Дмитрий Аленичев в своей колонке для «СЭ» заявил, что ряд топ-клубов обратили внимание на главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

«Кстати, не сомневаюсь, что в ходе катарского ЧМ топ-клубы присмотрелись к Скалони, но я на 99,9 процента уверен, что Лионель останется в сборной — пока нет смысла что-то менять. Правда, не исключаю, что Скалони может не доработать до чемпионата мира-2026 и его последним турниром в национальной команде станет Кубок Америки-2024. Вижу этого специалиста в Испании или Англии, Германия же и Италия, на мой взгляд, ему не слишком подходят», — заявил Аленичев.

18 декабря сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) в финале ЧМ-2022 и впервые за 36 лет стала чемпионом мира.

Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году после увольнения Хорхе Сампаоли. До этого специалист работал ассистентом в «Севилье» и Аргентине.

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