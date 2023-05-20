Александр Добровинский: «Фиорентина» не хочет Кокорина, его могут взять «Рубин» или «Балтика»

Известный адвокат Александр Добровинский высказался о том, кому может быть интересен Александр Кокорин.

«Фиорентина» не хочет Кокорина, это известный факт. Думаю, его возьмет кто-то вроде «Рубина» или, к примеру, «Балтика», которая вышла в РПЛ. Правда, Саша специфический человек и будет играть, если захочет. На Кипре он выглядит прилично, но «Фиорентина» хочет от него избавиться, потому что договор с ним — это финансовая катастрофа», — сказал Добровинский «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провел 28 матчей в составе «Ариса», забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.