Барбоза: «Допускаю, что из «Ариса» Кокорин уедет в топ-5 чемпионатов»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» высказался о признании российского форварда «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23.

«Для меня хорошая игра Кокорина не удивительна. Саша — топовый игрок, он способен играть на более высоком уровне. Чемпионат Кипра для него не самый сильный вариант. Он должен играть на более высоком уровне. Допускаю, что из «Ариса» он может уехать в топ-5 чемпионатов. Это зависит от целей, которые он ставит перед собой», — сказал Барбоза «СЭ».

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 27 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Он продолжает принадлежать «Фиорентине». Арендное соглашение истекает летом этого года.