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Сегодня, 15:45

Камоцци считает, что «Фиорентина» постарается продать Кокорина или снова отдать его в аренду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о будущем нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Думаю, этим летом «Фиорентина» все-таки постарается продать Кокорина или снова отдать его в аренду. Здорово, что он заиграл на Кипре, но для серии А это не показатель. Итальянским клубам важнее, как Кокорин играл в серии А, а не на Кипре», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Александр Кокорин выступает в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». Россиянин провел 28 матчей за кипрскую команду во всех турнирах, отметился 13 голами и 6 результативными передачами. Ранее Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/2023.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-fiorentina-postaraetsya-prodat-kokorina-ili-snova-otdat-ego-v-arendu/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
Франко Камоцци
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