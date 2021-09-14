Зобнин: «Для «Спартака» важно стартовать в Лиге Европы с победы»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед первым матчем Лиги Европы против «Легии» отметил, что для команды важно начать с победы.

— Нам достались сильные соперники. В последние годы уровень Лиги Европы вырос, и наша группа похожа на лигочемпионскую, — приводит слова Зобнина сайт «Спартака». — «Наполи» и «Лестер» — это команды топ-уровня из сильнейших чемпионатов, которые борются за попадание в тройку в своих лигах. «Легия» тоже не подарок: многократный чемпион Польши.

— Ты играл против «Наполи» за «Динамо». Какие воспоминания остались об итальянском клубе?

— Для меня это был дебют в еврокубках на такой стадии. Арена в Неаполе заполнилась практически на 100 процентов. Болельщики там огненные и агрессивные, их к тому же изо всех сил заводил диктор стадиона. Тяжелый был выезд, но яркий.

— Слышал о матчах «Спартака» с «Наполи» в 1990 году?

— Да, в том «Наполи» был Марадона, но «Спартак» прошел дальше, выиграв в серии пенальти. Крутое противостояние, которое повторится спустя 30 с лишним лет. Надеюсь, результат тоже будет победным.

— После неудачных матчей с «Бенфикой» Лига Европы — это шанс реабилитироваться.

— У нас накопилось много проблем, и сейчас каждый матч нужно воспринимать как возможность исправить положение. Это касается как чемпионата России, так и Лиги Европы. Очень важно успешно начать путь в турнире и победить дома, при своих болельщиках.