Черчесов рассказал о матчах «Спартака» с «Наполи», который тренирует Спаллетти

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов высказал свое мнение о соперничестве «Спартака» и «Наполи» в группе Лиги Европы в программе «СериАл с Кудиновым» на YouTube-канале «СЭ».

— В 1990 году мы провели незабываемые матчи против неаполитанцев, прошли их в серии пенальти. Наверное, тот успех вошел в историю российского футбола, — говорит Черчесов. — Другое дело, что быть футболистом — играть, а потом тренировать — это абсолютно разные вещи. Посчастливилось два раза встретиться с «Наполи» в 1/8 финала ЛЕ-2014/15 во главе «Динамо» — уступили на выезде 1:3, дома сделали ничью 0:0. К сожалению, на выезде практически весь второй тайм проводили вдесятером (был удален Роман Зобнин. — Прим. Г. К.), поэтому не удалось воплотить то, что намечали.

Что касается «Легии», то с ней в группе ЛЕ-2015/16 уступили в обоих матчах. В Неаполе решили сыграть в открытый футбол, потому что встреча, по большому счету, уже ничего не давала — мы не проходили в плей-офф. Получилось 2:5 при интересном красивом футболе, а могло быть и 3:5, и 4:5, и 3:6.

Что касается «Спартака», думаю, что его ждут два непростых матча. Если на трибуны в Италии пустят зрителей, они начнут оказывать на москвичей серьезное давление. Другое дело, что на таком уровне любой соперник опасен, а уж «Наполи» тем более.

Лучано Спаллетти, который недавно сменил там Рино Гаттузо, отдельно представлять не надо — этот тренер с «Зенитом» много титулов взял. Полагаю, что при нем команда поменялась и в плане тактики, и в плане игры в целом. «Спартаку», повторю, предстоят непростые встречи, особенно с учетом того, что Спаллетти знает российский футбол, и в этом плане ему будет легче.

Напомним, что «Наполи» примет «Спартак» 30 сентября, ответный матч состоится в Москве 24 ноября.