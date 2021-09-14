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«Спартак» ждет положительный ответ на запрос в Роспотребнадзор об увеличении квоты зрителей на матч с «Легией»

14:46
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Сегодня в московский клуб, который 12 сентября обратился к властям с просьбой увеличить квоту зрителей на завтрашнем матче 1-го тура Лиги Европы с «Легией», должен поступить ответ из Роспотребнадзора.

Ожидается, что «Открытие Банк Арену» можно будет заполнить на 30 процентов от вместимости стадиона, составляющей 45 000 мест. На данный момент на трибуны могут попасть только 3000 человек.

При этом вопрос об увеличении посещаемости следующей домашней игры красно-белых в РПЛ (в 9-м туре с «Уфой» 25 сентября) станет решаться после гостевого дерби с ЦСКА 20 сентября.

Матч «Спартак» — «Легия» состоится в Москве 15 сентября, начало — в 17.30 по московскому времени.

Спартак — Легия

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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