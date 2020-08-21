«Севилья» вырвала победу у «Интера» и в шестой раз выиграла Лигу Европы

«Севилья» стала победителем Лиги Европы УЕФА в сезоне-2019/20. В решающем матче андалусский клуб одержал волевую победу над «Интером» — 3:2.

Счет открыл форвард миланцев Ромелу Лукаку на 5-й минуте. После этого Люк де Йонг вывел «Севилью» вперед, сделав дубль. Затем Диего Годин поразил ворота «Севильи», и на перерыв команды ушли при счете 2:2.

Во второй половине встречи Диегу Карлос забил победный мяч ударом в падении через себя.

«Севилья» в шестой раз участвует в финале Лиги Европы (с учетом предшественника Кубка УЕФА) и во всех шести случаях одерживала победу. Больше ни один клуб не побеждал во втором по значимости еврокубке больше трех раз. «Интер» — в числе трехкратных обладателей трофея, сегодняшний финал стал для него пятым в истории.

«Севилья» сыграет в Суперкубке УЕФА с победителем Лиги чемпионов, который определится в воскресенье во встрече «ПСЖ» и «Баварии».

Лига Европы

Финал

«Севилья» (Испания) — «Интер» (Италия) — 3:2 (2:2)

Голы: Лукаку, 5 — с пенальти (0:1). де Йонг, 12 (1:1). де Йонг, 33 (2:1). Годин, 36 (2:2). Диегу Карлос, 74 (3:2).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос (Гудель, 86), Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан, де Йонг (Эн-Несири, 85), Сусо (Васкес, 77), Окампос (Эль-Хаддади, 71).

«Интер»: Ханданович, Годин (Кандрева, 90), Янг, де Фрай, Д`Амброзио (Эриксен, 78), Бастони, Брозович, Гальярдини (Санчес, 78), Барелла, Лукаку, Мартинес (Моузес, 78).

Предупреждения: Диегу Карлос, 4. Барелла, 41. Банега, 45. Бастони, 55. Гальярдини, 73.

Судья: Маккели (Голландия).

21 августа. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».