Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против «Интера». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 22:00 мск.

— Мы не должны отказываться от значительного владения мячом, присущего нашей команде, — приводит слова Патрика официальный сайт УЕФА. — Необходимо постараться навязать собственный стиль игры. Понимаем, что это очень сильные и сложные соперники. Но, как я уже сказал, нам нужно придерживаться своего стиля и оставаться собой. И, безусловно, с учетом возникших после анализа соперника идей важно постараться использовать их слабые стороны.

Победа в Лиге Европы — цель, к которой все мы стремимся. Нам выпала возможность, мы все это понимаем. Готовим себя к этому и идем вперед шаг за шагом. Надо сделать еще один шаг, прежде чем мы сможем подумать о том, чтобы выиграть второй для «Шахтера» еврокубок и вписать свои имена в историю клуба.

Понятно, что это сильный и умелый противник. Мы должны играть в свой футбол и оставаться собой. Взять на вооружение идеи, которые у нас появились после анализа «Интера», и постараться воспользоваться его слабостями.