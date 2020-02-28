Павел Врба: «Лудогорец» держал высокий уровень с «Интером», нам не хватало только гола»
14:23
Главный тренер «Лудогорца» Павел Врба подвел итоги ответного матча против «Интера» (1:2). Первая встреча завершилась со счетом 0:2.
— Мы сыграли хороший матч, создавая моменты у их ворот, — цитирует Врбу Tuttomercatoweb. - Я разочарован ошибкой, которую мы совершили во втором голе «Интера».
Во втором тайме мы держали высокий уровень, нам не хватало только гола. Мы были агрессивны и поддерживали давление на протяжении всей игры.