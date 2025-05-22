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22 мая 2025, 07:06

Майки Мур стал самым молодым победителем Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Майки Мур на газоне.
Фото Reuters

Нападающий «Тоттенхэма» Майки Мур стал самым молодым игроком, который когда-либо выигрывал Кубок УЕФА или Лигу Европы, сообщает Squawka. Сейчас английскому футболисут 17 лет и 283 дня.

В среду, 21 мая, «Тоттенхэм» в финале Лиги Европы переиграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) и завоевал первый трофей с 2008 года. Таким образом, «шпоры» получил право сыграть в общем этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В этом сезоне Мур сыграл в 5 матчах Лиги Европы, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Футболисты &laquo;Тоттенхэма&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; в&nbsp;финале Лиги Европы.«Тоттенхэм» всплыл со дна в Бильбао. «Шпоры» взяли Лигу Европы, а «МЮ» проиграл все, что можно
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