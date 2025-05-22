Майки Мур стал самым молодым победителем Лиги Европы

Нападающий «Тоттенхэма» Майки Мур стал самым молодым игроком, который когда-либо выигрывал Кубок УЕФА или Лигу Европы, сообщает Squawka. Сейчас английскому футболисут 17 лет и 283 дня.

В среду, 21 мая, «Тоттенхэм» в финале Лиги Европы переиграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) и завоевал первый трофей с 2008 года. Таким образом, «шпоры» получил право сыграть в общем этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В этом сезоне Мур сыграл в 5 матчах Лиги Европы, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.